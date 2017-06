Suur päikesefarm Raadi lennuväljal ootab elektrituru seaduse muutmise taga

Energiakontsern Fortum plaanib Tartusse Raadi lennuväljale päikesefarmi rajamist. Plaani ei saa aga enne teostada, kui riigikogu on elektrituru seadusesse muudatused teinud.

"Ootame elektrituru seaduse muutmise taga," märkis Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots. "Paar kuud on veel aega, siis venib projekt juba järgmisse aastasse."

Riigikogu sai elektrituru seaduse muutmise eelnõu kätte septembris, eelmise valitsuse ajal. Kümne kuuga on seadusandjad jõudnud eelnõud lugeda kaks korda: esimene lugemine oli novembris, teine märtsis. Kolmandat lugemist riigikogu kalendris veel pole.

Eelnõu muudab taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusskeemi põhimõtteid, sidudes toetuste maksmine taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise eesmärgi ja toetuse saamine vähempakkumise võitmisega. Toetusskeemi muutmine peaks idee kohaselt ka tarbijaid vähem koormama. Lisaks võetakse eelnõuga üle ELi taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamist soodustav direktiiv, mis võimaldab näiteks statistikakaubandust.

Fortum pole ainus taastuvenergia arendaja, kes eelnõu sätete seadusse jõudmist ootab. Aga kuniks need seadusesse ei jõua, ettevõte Raadi päikesefarmi rajamist ära ei otsusta.

"Oleme teinud ettevalmistavad investeeringud, mis on vältimatud, et saaks projektiga kohe edasi minna. Aga suuri investeeringuid me loomulikult praegu teha ei saa," ütles Külaots.

Ka Fortum Tartu nõukogu esimees Johan Lemström märkis, et investeerimisotsust veel tehtud pole. "See oleneb regulatsioonist ja kuidas me linnaga ja ministeeriumiga kokkuleppele saame," sõnas ta.

Märtsis algatas Fortum Tartu päikesepargi detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on 50-60 megavatise koguvõimsusega päikeseelektrijaama rajamine vana Raadi sõjalennuvälja maapoolsesse otsa. 600-hektarisest lennuväljast võtaks park enda alla umbes neljandiku.

Lisaks uurib Fortum Eestis Lemströmi sõnul ka teistesse taastuvenergia liikidesse, nagu tuuleenergiasse investeerimise võimalust. "Minu arvamus Eesti taastuvenergia turust on hea, olukord on investoreid soosiv," ütles ta.

Lisaks huvitab Fortumi elektriautode laadimislahenduse Charge & Drive müügist Eestis. "Sellest oleks me kõvasti huvitatud, kuid see pole miskipärast seni veel jalgu alla saanud," sõnas Lemström.