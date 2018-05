SUUR RAHAJAHT: Kuus Eestiga seotud firmat soovivad kaasata 3,5 miljonit eurot. Mis ettevõtetega on tegu?

Eilsel investoripäeval said investorid tutvuda viie ettevõttega. Nende hulgas näiteks Alpaka - 2007. aastal loodud Eesti juurtega bränd, mille tooted on müügil rohkem kui 30 riigis üle maailma. Peamised eksportturud on Saksamaa, Jaapan, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Holland. Alpaka tegeleb hinnalisest nahast ning villast valmistatud luksuslike rõivaste ja interjööritoodete valmistamisega. Eesmärgiks on ühisinvesteerimise käigus koguda maksimaalselt 300 000 eurot.

Vähemalt 100 000 eurot soovib kaasata 2015. aasta detsembrist tegutsev kodumaine meestele mõeldud kosmeetikabränd Tuul, mis on pea kahe aastaga toonud oma looduslikud tooted müügile Eestisse, Lätti, Rootsi ja Saksamaale. Tuul otsib investoreid selleks, et välja arendada ja turule tuua uued tooted ning laieneda jõudsamalt Eestist kaugemale.

Kampaaniaga äsja alustanud Questcity tiim otsib investoreid, kelle abil koguda vähemalt 30 000 eurot. Rahastuse abil soovivad ettevõtjad alustada turunduskampaaniat erinevates riikides ning luua müügimeeskonna. Nende pakutav teenus võimaldab läbida ning ka ise luua erinevaid interaktiivseid seiklusi ja teekondi, et tutvuda näiteks linna, konverentsi või üritusega uudsel interaktiivsel viisil.

Investoreid kaasav Rabaconda on innovaatilisi off-road motospordi tööriistu pakkuv ettevõte, mis tegutseb rohkem kui 60 riigis üle maailma ja soovib nüüd laieneda tänavamootorratta turule. Kampaania eesmärgiks on koguda raha uute toodete arendamiseks ja brändi turustamiseks. Ettevõtte eesmärgiks on kampaaniaga koguda 300 000 - 500 000 eurot.

Investoripäeval tutvustatud NAFENTM on turule toonud innovaatilise materjali, mille abil saab molekulaarsel tasandil muuta olemasolevaid materjale vastupidavamaks ja parandada seeläbi toodete kvaliteeti. Ettevõtte eesmärgiks on koguda vähemalt 800 000 eurot.

Kuuendana lisandub Fundwise'i platvormile raha kaasamiseks veel kodumaine jookide valmistaja Realist. 2014. aastal loodud ettevõtte peamiseks tegevusalaks on naturaalsete käsitööjookide tootmine ja turustamine. Realisti sooviks on koguda kampaania abil alates 25 000 eurot.