Suur segadus: Haapsalus käivad pensionärid sotsiaalkindlustusametis, et uuest süsteemist aru saada

Pilt on illustreeriv. foto: rein sikk

Esmaspäeva keskhommikul ootas sotsiaalkindlustusameti Haapsalu teeninduspunktis Jaama tänaval järjekorras neli-viis inimest. Sotsiaalkindlustusameti spetsialisti Tiia Laari sõnul on teeninduses kibekiire reedest peale, kui selle aasta esimesed pensionid välja maksti ja paljud pensionärid avastasid, et nende pension on väiksemaks jäänud, kirjutab Lääne Elu.