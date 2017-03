Suur Soome metsafirma ostis Pärnusse tehase rajamiseks krundi

Soome metsanduskontsern Metsä ostis märtsi alguses Pärnu linna serva krundi suure vineeritehase rajamiseks.

Kinnisvarafirma Trigon Property Development teatas täna tallinna börsile, et on müünud Metsä kontsernile 104 476 ruutmeetrise kinnistu. Kinnistu müügihind on Trigoni teatel 850 000 eurot ilma käibemaksuta.

Metsä on varem teatanud, et kavatseb Eestisse rajada 50 miljonit eurot maksva vineeritehase, luues 200 töökohta. Tehasesse tulevad tootmisliinid Soomest, Suolahtis suletavast tehasest.

Metsä Woodi tegevjuht Esa Kaikkonen ütles Ärilehele mullu, et Eesti tehase toormaterjal, kasevineeri pakud, tulevad samuti Soomest ning ettevõtte arvutuste kohaselt tasub lõpptoote tegemine end Eestis ära.

Tehas peaks esialgse ajakava kohaselt käivituma juba tänavu aasta lõpus.