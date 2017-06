Suur streik: autotootjale üliolulise Slovakkia tehase töötajad streigivad. Kui palju nad palka saavad?

Volkswageni Slovakkia tehase töötajad hakkasid strikima ning soovivad kõrgemat palka. Tehase roll firka Kesk-Euroopas ärile on väga oluline, kirjutab Reuters.

Volkswageni (VW) 12 300 töötajast 70% liitus protestiga, ütles ametiühingu juht Zoroslav Smolinsky ning lisas, et tootmine saab kindlasti oluliselt mõjutatud.

VW ise keeldus kommenteerimast esimest nii suurt streiki oma Slovakkia tehases. See tuleb ajal, mil Kesk-Euroopa riikide majandusel läheb Lääne-Euroopa omast paremini. See on kaasa toonud tööjõupuuduse, mis paneb ettevõtjaid muretsema.

Esmaspäeval avaldas Slovakkia peaminister Robert Fiko streikijatele toetust.

„Miks peaks firma, mis teeb maailma kõrgeima kvaliteediga ja luksuslikumaid autosid maksma Slovakkia töölistele poole või kolmandiku võrra vähem, kui Lääne-Euroopa tehaste töölistele," ütles Fico reporteritele.

VW Slovakkia üksus ütles eelmisel nädalal, et ametiühingu nõudmised kahjustaks oluliselt tehase konkurentsivõimelisust ning vähendaks töötajate kindlust.

VW töötajad soovivad 16-protsendilist palgatõusu ja on keeldunud juhtkonna pakutavast 4,5 sel ja 4,2 protsendist järgmisel aastal. Lisaks pakutakse boonuseid. Töötajate esindaja nõuab aga, et palgatõus oleks kindlasti protsentides kahekohaline arv.

VW tootis 2016. aastal Slovakkias 388 687 autot. Ettevõte maksab kuus keskmist palka 1800 eurot, mis on kaks korda suurem kui riigi keskmine palk. Summa on ka suurem kui ettevõte maksab oma Tšehhis asuvas Skoda Auto tehases. Seal on keskmine palk 1408 eurot.

16-protsendiline palgatõus tõstaks Slovakkia tehase töötajate keskmise palga 2124 euroni.

Slovakkia rahandusminister on arvutanud, et 12-päevane katkematu streik tähendaks riigile 0,1 protsendipunkti kaotust sisemajanduse kogutoodangus.

Riigi SKT kasv on sel aastal prognoositud 3,3% ja järgmisteks aastateks üle 4 protsendi. Autotööstus on selle kõige suuremaks mootoriks. 5,4 miljoni inimesega Slovakkia toodab aastas üle miljoni sõiduki ning on sellega suurim autotootja elaniku kohta.

Slovakkias on ka Kia ja Peugeot' tehased. Jaguar Land Rover on tehast ehitamas.