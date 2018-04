Suur tapus mudalinnas. Miks vallandati kõrgepalgaline Haapsalu Linnamajanduse juht?

Haapsalu linnavolikogu opositsiooniliider Lauri Luik (Reformierakond) saatis Haapsalu linnapeale Urmas Suklesele arupärimise, miks lasi nõukogu lahti Haapsalu Linnamajanduse ASi juhataja Urmas Koppe, kirjutab Lääne Elu.

„Mulle on jätkuvalt arusaamatu, mis olid vallandamise põhjused. Nii tegingi konkreetse ja terava arupärimise, et selgust saada,” ütles Luik Lääne Elule.

Luik meenutas, kuidas mullu novembris sai selgitamata põhjustel ametist lahti Haapsalu turu perenaine Katrin Rannamäe, kelle väidetavalt käskis välja vahetada praegune volikogu esimees Jaanus Karilaid. „Ka siis ei saanud selgeks, miks inimene koha kaotas,” ütles Luik. „Pärast sellist intsidenti on eriti ootamatu lugeda ajalehest Koppe arusaamatuks jäänud vallandamisest. Kas linna juhtimise uus reaalsus on, et need, kes mõtlevad teisiti kui linna juhid, peavad töökoha kaotamise pärast muret

tundma?”

