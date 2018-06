Suur tehing: eestlasele kuuluv moegrupp omandas Prantsuse juhtiva online pesumüüja

Foto: ELG

Suurettevõtjale Indrek Rahumaale kuuluv European Lingerie Group AB (ELG) omandas täna jõustunud tehinguga Prantsusmaa suurima luksuspesu müügile spetsialiseerunud veebipoe Dessus-Dessous. „Laienemine rahvusvahelisele online pesuturule on meie jaoks strateegiline samm ja osa pikemajalisest plaanist luua moegrupp, kus nii disain, tootmine, brändid, turustamine kui ka online on kõik üheskoos. See on selles äris üsna unikaalne," kommenteeris Dessus-Dessous ostu ELG omanik Indrek Rahumaa.