SUUR ÜLEVAADE JA FOTOD | Südalinna kuum piirkond on pilvelõhkujate ootuses. Kes teevad, kes veel ootavad ja miks on kant vaeslapse ossa jäänud?

Võib tunduda üllatav, aga Tallinna linna üks magusamaid kinnisvarapiirkondi ehk Maakri kvartal ja selle ümbrus ei ole sugugi täis ehitatud. Möödujad on kindlasti märganud, et tornmajade kõrval on madalad puumajad ja isegi päevi näinud garaažid. Viimased on ka täitsa kasutusel. Kui aga rääkida Maakri kvartali ühest kesksest saarekesest, siis ligi 10 000 ruutmeetrit ülimagusat arenduspinda ootab seal seda, et lõpuks ometi toimuks läbimurre kas omanike endi vahel või suhetes linnaga.