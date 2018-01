SUUR ÜLEVAADE | Kütusehinnad meil ja mujal. Kuhu Eesti uue bensiinihinnaga tõusis? Kus on kütus eriti odav?

Eile kerkis bensiinihind aktsiisitõusu tõttu Eestis ca 6 sendi võrra. Järgnevas graafikus on ära toodud bensiini liitrihind nii Eestis kui teistes riikides. Näeme, et Eesti möödus hinnatõusuga Hispaaniast ja Türgist ning lähenes oluliselt näiteks Šveitsile.

Kütuse hinda ei saa siiski vaadata vaid lõpphindu ritta seades. Hinna taga on tooraine kaugus, aktsiisipoliitika ja palju muud. Olgu ka öeldud, et täielik anomaalia ehk Venezuela on olukorras, kus kütust tanklatest saada ei olegi. Kogu riigi majanduse seis on hetkel väga täbar. Edasi tulevad aga naftariigid ja Ida-Euroopa maad.

Kõige kallima kütuse leiab Hong-Kongist, kus liiter bensiini maksab 2018. aasta alguses 1,69 eurot. Lähiriikidest Leedus maksab liiter kütust 1,14 eurot ning Lätis 1,21 eurot. Soomes jääb see 1,45 euro kanti ning Venemaal kui naftariigil on see 0,6 eurot liitri eest.

Väikese, 50-liitrise paagiga auto, täis tankimine maksab niisiis Eestis alates eilsest 64,95 eurot. Lätis on see samal ajal 60,5 ning Leedus 57 eurot. Venemaal paisub hinnavahe suure koguse puhul märgatavaks - meil on 50-liitrise paagi täitmine lausa 34,95 eurot kallim kui neil.

Artikli pildil on kuvatud kahe aasta tagune ilus aeg, mil bensiini liiter maksis julgelt alla euro.