SUUR ÜLEVAADE: Millised automargid on eestlaste seas populaarsust kasvatanud, millised langenud?

Esimese kaheksa kuuga on Eestis müüdud 1890 uut sõiduautot rohem kui aasta varem sama perioodiga. Kui arvestada, et ühe auto hind on märkimisväärne, siis igasugune numbrite kõikumine tähendab edasimüüjale kas suurt edulugu või karmi altminekut. Neli kuud enne 2017. aastale joone alla tõmbamist on kolm automarki kaotanud oluliselt ostjaid. Suuri võitjaid on aga rohkem. Millised automargid on sel aastal enam au sees ja millised kaotavad jõudu?

AMTEL ehk Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liit paneb kokku uute autode ostude statistikat. See on igakuine, kuid arvestus käib loomulikult ka pikema perioodi kohta. Nii saamegi teada, millised on olnud 2017. aasta esimese kaheksa kuu müüginumbrid ja neid saab võrrelda eelmise aasta kaheksa esimese kuu numbritega. Esmalt võib öelda, et juba aastaid eestimaalaste seas populaarsust aina kasvatav Škoda jõuab üha enam järgi senisele konkurentsitule liidrile Toyotale. Nende kahe margi müüginumbrid on aasta esimese kaheksa kuuga olnud suurimad. Ka 2016. aasta kaheksa esimese kuu tulemusele lisasid enim just need kaks marki. Suurte tõusjate seast leiame veel KIA (+252 autot) ja Hyundai (+239 autot). Kahe perioodi võrdluses on kena kasvu teinud ka Renault, Mazda ning Mercedes-Benz. Kaheksa kuu järel peavad enim kukalt sügama Subaru (-145 autot), Nissani (-246 autot) ning Honda (-294 autot) müüjad. Kõik kolm on eestimaalaste seas üldiselt hinnatud margid. Honda hoiab üldarvestuses endiselt 6., Nissan 8. ja Subaru 10. kohta. Loe veel Kui jätta välja omavalmistatud sõidukid, mida esimese kaheksa kuuga müüdi 2017. aastal 3 tükki (aasta varem 1), siis erinevaid automarke oli kokku 51. Teiste seas ilutsevad ka Maserati, McLaren ning Ferrari. Uusi Teslasid registreeriti vaid 7, kaks rohkem kui samal ajal aasta tagasi.