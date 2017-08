Suurärimees Margus Linnamäe firma tahab hakata alkokulleri teenust pakkuma

Suurärimees Margus Linnamäele kuuluv AS Magnum peab plaani alustada vahendusteenusega, kus ettevõtjatelt ostetaks alkoholi ja toiduaineid ja viiakse need kulleriga klientideni. Praegu tegeleb Magnumi kontsern vaid ravimite hulgi- ja jaekaubandusega.

Juuli alguses on asutatud kontserni tütarettevõte Selfy Supermarket OÜ, mille põhitegevusalaks on märgitud "jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes". Ettevõtte juhatuses on Paavo Truu. CV Keskuse kaudu on juba tööle otsitud ka komplekteerijaid.

Samuti on juuli alguses asutatud teine tütarfirma, Selfy.ee OÜ, mille põhitegevusalaks on märgitud veebiportaalide tegevus.

Müük hakkab käima peamiselt läbi netipoe, aga Magnum kaalub ka füüsilise poe avamist. Veel on laual võimalus tuua kaup kliendi jaoks pakiautomaatidesse.