Suurärimehel Armin Karul kriisimõtted peas: vägisi kipuvad mõttesse paralleelid 2007. aastaga

"Vägisi kipuvad juba mõnda aega mõttesse paralleelid 2007. aastaga," ütles kriisimõtteid mõtisklev Armin Karu, kirjeldades, kuidas toonagi valitses olukord, kus kõik läks ülesmäge ja tundus, et kohe-kohe vallutatakse terve maailm.

Samas viitab BigBanki juhatuse esimees Sven Raba, et kriisi saabumises ei või kindel olla ja maailmamajanduse tõenäolise jahtumise mõjusid on Eestis võimalik leevendada. "On märke, mis viitavad kriisi peatsele saabumisele, kuid ükski kriis pole kunagi üks-ühele sarnane eelmisega," lausus ta.

