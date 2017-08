Suurbritannia endine kõrge ametnik: rahatrükk on nagu heroiin

Brittide rahandusministeeriumi endine kõrge ametnik Nick Macpherson säutsus Twitteris, et Suurbritannia keskpanga rahatrükk on nagu heroiin ja kutsus üles rahamahupoliitika (QE) lõpetamisele.

Samal ajal kui Euroopa keskpank juba mõtleb, kuidas rahatrükist valutult väljuda ja USA on jällegi oma positsioone - lõdvendamise suunas - üle vaatamas, ei näita Briti keskpank mingeid muutuse märke.

Neli aastat tagasi kiitis Macpherson rahatrükki selle positiivse mõju pärast, ent juba siis hoiatas, et mingis mõttes on see eksperiment. Täna tviitis ta, et rahatrükk on nagu heroiin. "Mõnutunde kättesaamiseks peab iga järgmine doos olema eelmisest suurem. Aeg oleks edasi liikuda."