Suurbritannia lõpetab kaks miljonit maksva "kuldse" viisa väljaandmise

Suurbritannia on otsutanud peatada tänasest oma kõige eksklusiivsemad, nn esimese kategooria viisad, vahendab Reuters. Tegemist on sammuga, mis võetakse ette Ühendkuningriigi organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu vastase võitluse raames.

Esimese kategooria viisadeks loetakse Suurbritannias neid viisasid, mida väljastatakse väljastpoolt EL-i liikmesriike pärit residentidele. Selle kehtivus on kolm aastat ning selle eest peab ettevõtja investeerima 2 miljonit naela ehk 2,25 miljoni eurot kas riiklikesse võlakirjadesse, mõne Briti firma aktsiatesse või andma neile selles mahus laenu.

Viimase paari aastakümne jooksul on rikkurid üle ilma, Vene oligarhidest ja Lähis-Ida naftaparunitest Hiina uusrikasteni kasutanud eeliseid, mida brittide nn kuldne investorite viisa on võimaldanud. Selle abil Londonisse kolinud rikkuritele kuulub brittide pealinnas ohtralt villasid ja jalgpalliklubisid, mis nad ära on ostnud.

See ülirikaste sissevool on toonud riiki kümneid miljardeid naelu investeeringuid ning aidanud Londonil kaitsta ühe maailma mõjukaima finantspealinna tiitlir. Küll aga on Briti valitsus hakanud nüüd muret tundma kogu selle jõukuse päritolu pärast.

„Ma olen väga selgelt välja öelnud, et me ei tolereeri inimesi, kes ei mängi reeglite järgi ja tahavad süsteemi kuritarvitada,” lausus immigratsiooniminister Caroline Nokes. Sellega põhjendas ta ka tänasest kehtima hakanud seadusemuudatust.

„Uus lahendus võimaldab üksnes nendel investoritel, kes tõesti tahavad Briti ärisid toetada, meie immigratsioonisüsteemist kasu saada,” märkis ta.