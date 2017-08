Suurbritannia teedel hakatakse testima isesõitvaid veoautosid

Veel enne tuleva aasta lõppu hakatakse väikeste konvoidena katsetama Ühendkuningriigi teedel isesõitvaid veoautosid, kirjutab BBC viidates valitsuse teatele.

Teedel hakkavad liikuma kuni kolmest juhita veokist koosnevad minikolonnid, kusjuures kiirendust ja pidurdamist hakkab jälgima esimeses veoautos kaasasõitev juht.

Projekt on pidevalt edasi lükkunud. Esmalt lubas Briti valitsus sellega alustada juba hiljemalt 2014. aastal. Projekti partneriteks on DAF Trucks, Ricardo ja DHL. Juhita veokeid on katsetatud mitmel pool maailmas. Ka USAs, Saksamaal ja Jaapanis.