Suurbritannia valmistab rikastele venelastele peavalu. Nende viisad vaadatakse üle

Sajad venelased, kes lubasid investeerida Suubritannia äridesse miljoneid naelu, on sattunud olukorda, kus Ühenduningriik hakkab nende viisasid üle vaatama.

Ühenduningriigi siseminister Amber Rudd ütles, et tema ametnikud vaatavad üle 700 venelase juhtumid, kes on saanud enne 2015. aastat loa asuda Suurbritanniasse elama investorviisade abil. See eeldas kahe miljon naela või enama investeerimist, kirjutab Bloomberg.

Alates skeemi juurutamisest on selle tingimusi karmistatud. Nüüd kardetakse, et seda skeemi kasutati ära ja korrumpeerunud vene ametnikud ja nende raha on riiki jõudnud.

Peaminister Theresa May süüdistas Venemaad endise spiooni Sergei Skripali ja tema tütre Julia tapmiskatses Inglismaal Salisburys. Suurbritannia saatis riigist välja 23 Venemaa spiooni, kes nautisid diplomaadipassi kaitset. Lisaks on veel 25 riigi saatnud välja vene spioonid.

May ütles, et London pole enam koht korrumpeerunud vene eliidile ega nende illegaalsele rahale. Ta ütles, et politsei peaks hakkama uurima kus kohast pärineb rikaste venelaste rikkus.