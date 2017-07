Suurbritanniale soodsat tehingut lubanud Trump kritiseeris euroliidu majanduspoliitikat: "Lõpetage!", säutsus ta

Potentsiaalne kokkuleppe peaks looma töökohti, vihjab Trump Twitteris. Ühtlasi märkis Trump, et Euroopa Liit käitub USA-ga väga protektsionistlikult. "Lõpetage!" säutsus Trump. USA riigipea viitas väga selgelt Euroopa Liidu majanduspoliitilisele hoiakutele liiduväliste turgude suhtes.

Working on major Trade Deal with the United Kingdom. Could be very big & exciting. JOBS! The E.U. is very protectionist with the U.S. STOP!