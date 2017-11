Suurbritannias on keerulised ajad. Briti nael kolksatas alla

Nädalavahetusel tulid uudised, et mitmed Briti parlamendiliikmed soovivad Ühendkuningriigi peaministri Theresa May tagasiastumist. Seetõttu sattus Briti nael surve alla, kirjutab MarketWatch.

Nael langes täna USA dollari vastu 0,7 protsenti. Enne tänast on naelal läinud päris hästi. USA dollari vastu on nael tänavu kallinenud 6,4 protsenti, kuid nael on jätkuvalt 12 protsendi odavam võrreldes ajaga, kui britid otsustasid 2016. aasta juunis Euroopa Liidust lahkuda.

Euro vastu langes nael 0,3 protsenti.

Ajaleht The Sunday Times kirjutas, et 40 parlamendiliiget on kirjutanud May umbusalduse hääletuse kirja. Vaja on veel vaid kaheksa parlamendi liiget, et algatada formaalselt umbusaldushääletus.

Analüütikute sõnul suunavad Briti naela liikumisi lähikuudel just poliitilised arengud.

„Brexiti riskid ja valitsuse stabiilsus on valuutaväljavaates prioriteetide seas esikohal,“ kirjutasid täna Singapurist Macquire Banki analüütikud.

Briti konservatiivid on hädas. May konservatiivne partei kaotas juunis aset leidnud valimiste järel parlamendis enamuse. Ka on tema valitsuse kaks ministrit novembris tagasi astunud. Rahvusvaheliste suhete minister Priti Patel astus läinud nädalal tagasi salakohtumiste tõttu Iisraeli ametnikega. Kaitseminister Michael Fallon astus novembri alguses tagasi ahistamiskahtluste tõttu.

Suurbritanniat ähvardab ka kasvas surve Euroopast Ühendkuningriigi plaanide suhtes lahkuda Europa Liidust 2019. aasta märtsis. Reedel andis EL brexiti pealäbirääkija Ühendkuningriigile kahe nädalase tähtaja, kus Ühendkuningriik peab näitama piisavat progressi lahkumikõneluste osas.