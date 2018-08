Suure kinnisvaraarendusega jänni jäämine ajas äripartnerid lootusetult tülli

Läinud nädala lõpus algas pankrotiprotsess, mille üks osaline on kinnisvaraärimees Igor Pihela, kes on tuntud kui Eesti Näituste AS-i ehk messikeskuse omanik ja viimasel ajal ka kui kõva pokkerimängija. 2015. aastal valmis Pihela ja tema äripartneri Valentin Štavbonko loodud osaühingu Näituste Kinnisvara nime all Lasnamäe veerele neli suurt kortermaja, mis ehitati Štavbonkole kuulunud krundile. Kuigi Štavbonko tahtis algul Pihelalt krundi eest lihtsalt miljon eurot, pakkus Pihela talle paremat tehingut: saad algul krundi eest 100 000, siis arendame sinu krundil koos maju, maksame esmajärjekorras pangalaenu ära ja seejärel saad sina ülejäänud 900 000 eurot. Peale selle oleksid äripartnerid jaganud ka arendusest saadavat kasumit: 80% läinuks osaluse suuruse järgi Pihela ettevõttele Eferelt ja 20% Štavbonko firmale Belta.