Suured Euroopa poeketid ühendavad jõud, et ellu jääda

Suurbritannia suurim poekett Tesco ja Euroopa suurim edasimüüja Carrefour lõid kolmeks aastaks käed, et suurenenud konkurentsis pinnale jääda, vahendab Financial Times.

Kavatsuste kohaselt kasutavad kaks poehiidu kollektiivset turuvõimu ära, et tarnijatega paremaid kokkuleppeid saavutada. Äärmuslik meede läheb käiku, sest ettevõtetel on suurenenud konkurentsi kontekstis hädasti tarvis kasumlikkust tõsta. Supermarketiketid nagu Tesco ja Carrefour on viimastel aastatel Lidl'i ning Aldi taoliste rivaalide laienemise tõttu surve alla jäänud ning senised pingutused turuosa tagasi võita on lõppenud kahju toovate hinnasõdadega.

Nüüd tulebki klassikalisematel poekettidel mõelda välja uusi vahendeid, millega turul ellu jääda. Lisaks uue liitlasega kokku leppimisele on Tesco keskendunud enda odavamate bränditoodete arendamisele ning hetkel on ettevõttes käsil ka suured ümberkorraldused, millega loodetakse 2020. aastaks kärpida kahe miljardi euro võrra aastakulusid.

"Läbi koos töötamise ning võttes ühisest tooteekspertiisist ja kaupade soetamise võimsusest viimast, saame oma kliente paremini teenindada, parandades valikuvõimalust, kvaliteeti ning toodete väärtust," oli Tesco tegevjuht Dave Lewis optimistlik.