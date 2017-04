Suured kinnisvarafirmad lahkusid pauguga Linnamäe kuulutusteportaalist

11 Eesti suuremat kinnisvarabürood otsustasid oma kuulutused portaalist kv.ee eemaldada. Mis viis sellise sammuni ja mis saab edasi?

Märtsi viimasel päeval said kokku 11 Eesti suurema kinnisvarafirma juhtkujud. Konkurentidel oli ühine mure. Pikki aastaid nende kuulutusi avaldanud Eesti Meediale kuuluv portaal kv.ee otsustas ootamatult hindu tõsta kuni 400%. Mida suurem firma, seda valusam on hinnatõus. Pindi Kinnisvara, Uue Maa, Arco Vara, 1Partneri, LVM-i ja teiste kinnisvaraturu suuremate tegijate juhid jõudsid ligi kahe tunniga kokkuleppeni, mille üks osa oli, et 1999. aastal tegevust alustanud kv.ee-st tuleb lahkuda. Seni Eesti suurima kinnisvaraportaali tiitlit kandnud portaalist kaduski 1. aprillil üle 10 000 kuulutuse. Portaali juht arvab, et küll nad tagasi tulevad, kuid kinnisvarafirmadel mõlguvad mõttes muud plaanid.