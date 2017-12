Suured lekked paljastasid: just need on eestlaste kõige populaarsemad paroolid

Riigi infosüsteemi ameti intsidentide lahendamise osakond (CERT) teavitas eile ligi 200 000 eestimaalast nende tööandja kaudu sotsiaalmeedia konto paroolide lekkimisest. Digiportaal geenius.ee leidis andmebaasidest eestlaste populaarseimad paroolid.

Hiljuti avastati tumeveebist andmebaas, mis sisaldas 1,4 miljardi kasutaja infot ja parooli. Andmebaasis leidus ka enam kui 190 000 .ee domeeniga meiliaadressi.

Andmebaase uurides selgus ka see, millised on eestlaste seas kõige populaarsemad paroolid. 10 enimkasutatud parooli on: