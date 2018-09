Suured summad: meeste tennises toimus „kuninga" vahetumine. Kui palju mehed teenivad?

USA lahtised võitis sel aastal serblane Novak Djokovic ning ta kasseeris sellega 3,8 miljonit USA dollarit. Kui vaadata kogu karjääri jooksul võidetud auhinnaraha, siis kerkis Djokovic 119,1 miljoni dollari peale. Federer on samal ajal taskusse pistnud 117,51 miljonit. Seega läks Djokovic legendist ses arvestuses mööda.

Ometi on Federer võitnud siiski rohkem auhindu kui Djokovic. Auhinnaraha suurused on lihtsalt oluliselt kasvanud. Federer on 75% tiitlitest võitnud enne 2010. aastat ning Djokovic on 14 Grand Slami turniiri võitnud pärast seda tähist. Nagu öeldud on auhinnaraha suurus aina kasvanud.

Kuid artiklist on seni välja jäänud spordi teine pool - sponsorrahad. Siin on „vana lõvi" endiselt valgusaastate kaugusel. Federer teenib aastas umbes 65 miljonit dollarit. Tema sponsorite seas on Credit Suisse, Rolex, Moet & Chandon ning teised. Sel aastal läks mees Nike'ilt üle Uniqlo'le, mis tähendab talle 30 miljonit dollarit lisaraha aastas. Novak Djokovic kasseerib samal ajal umbes 22 miljonit dollarit aastas. Suurim sponsor on seejuures Lacoste.