Suured transpordifirmad pole elektriautode rendiärist huvitatud

Suured transpordifirmad pole riigi elektriautode rendiärist huvitatud, sest pakutavate autode läbisõidud on liialt suured ning tasuta ühistransport varastab turu nagunii endale.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas eile, et paneb avalikule enampakkumisele elektriautode rendiäri ELMO Rendi. 31 elektriautot koos 15 tavalaadijaga läheks oksjonil müüki 120 000 euroga.

Potentsiaalsete ostjatena on välja pakutud suuremad transpordifirmad, kes aga asjast huvitatud ei ole.

"Mootor Grupil pole huvi osta ELMO Renti. Me ei tee selliseid investeeringuid," ütles Mootor Grupi omanik Hugo Osula. "Kas te kujutate ette, et kui pakutakse tasuta kohalikku ühistranspori, siis hakkab keegi hull bussijaamast elektriautot rentima?" naeris ta. "Kui kõrval on konkurendiks tasuta ühistransport, siis see blokeerib ära igasuguse innovatsiooni. Kliente lihtsalt ei jätkuks," ütles ta.

Hansa Grupi juhatuse liikme Neeme Tammise sõnul käis Hansarendil korraks laualt läbi mõte teha pakkumine, kuid peale arutamist mõeldi ümber.

Hansarendi juhatuse liige Argo Rebane ütles, et korraks tõesti arutati ELMO ostu üle. "ELMO ärimudel on veidi teine kui see, mida meie kasutamine. Neil on rohkem autojagamise äri ehk nad rendivad autosid välja tundide kaupa. Traditsiooniliselt renditakse ikka päeva põhiselt," rääkis ta.

"Suurem probleem on tegelikult see, et meie hoiame oma autosid kuni 18 kuud, läbisõitudeni 30 000-35 000 kilomeetrit. ELMO autopargis oli aga suur osa autodest läbisõiduga 80 000 kilomeetrit ja kõige rohkem isegi 120 000 kilomeetrit."

"Lisaks ei või neid elektriautosid realiseerida enne kolmeaastase kasutusperioodi lõppu. Miks meie hetkel oma autosid kiiresti vahetame on selleks, et võimalikult vähe tekiks auto kulumisest tingitud tehnilisi apsakaid. Selle pargi puhul võis autodest loobuda enne kolme aastat ainult juhul, kui läbisõit oleks 200 000 kilomeetrit või juhtuks avaii," selgitas Rebane.

"Meie jaoks oleks see park liiga vana. Ka lepingud laadimisjaamadega lõppevad ära ja me peaks põhimõtteliselt kogu riigi töö uuesti tegema. Pealegi kui me vaatame, kuidas riigil endal selle äriga läks, siis need numbrid ei ole nii ahvatlevad. Seega ei tundunud see mõistlik investeering."