Ettevõtjad vaatavad Aasia poole, sest seal üritatakse praegu jäljendada euroopalikku tarbimist.

Kui aastaid tagasi hakkas levima jutt, et Eesti toiduettevõtted võiksid oma tooteid edukalt Aasiasse müüa, kõlas mitme tuntud ettevõtja suust, et see on rumalus: piima sealsed inimesed ei joo ja ka laktoositalumatus on seal levinud. Praegu näevad aga Eesti ettevõtted reaalselt, et Aasia turg võib saada Venemaa asendajaks.

E-Piim on Jaapani suunal tegutsenud kaks aastat. Kõigele pani aluse endise ettevõtlusministri Anne Sullingu vahendatud kontakt korporatsiooniga Marubeni. Töösse on kaasatud isegi endine tuntud sumomaadleja Baruto ehk Kaido Höövelson, kes on Jaapanis Eestit positiivselt tutvustades kodumaistele ettevõtetele teed rajanud.