Suurem osa põllumaast ei jõuagi avalikule turule

Tehinguhinnaga samas tempos on liikunud ka tehingute arv (kuni aastani 2014) , kümne aastaga on tehingute arv aastas kahekordistunud, kõrgeim tehingute arv oli aastal 2014, kus aastas teostati 1848 haritava maa tehingut. Kuid kolmel viimasel aastal on tehingute arv jäänud madalamaks, nt 2015 aastal teostati 1345 tehingut, 2016.a 1375 tehingut ja 2017 aastal 1199 tehingut. Ka müüdud maa maht on käitunud sarnaselt tehingute arvuga, kus müüdud maht kokku oli kõrgeim aastatel 2013-2014.

“Haritava maa hinnakasvu pidurdumise ja tehingute arvu languse taga on eelkõige hea boniteediga haritava maa pakkumise vähenemine ja põllumajandussektori võimekus maa ostu investeerida,” teatas ta. “Seevastu renditava põllumaa osakaal on tõusnud ja üle poole kasutuses põllumaast on rendimaa. See on seletatav asjaoluga, et haritava maa turule on sisenenud paljud ostjad, kes teevad seda investeerimise eesmärgil ja ei kavatse maad ise harima hakata. Seega jõuavad sellised maad põllumaade renditurule.”