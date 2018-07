Suurem päikesepaiste ja rohkem päikesepaneele tõstis hüppeliselt võrgus päikeseenergia mahtu

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv kasvab jätkuvalt kiires tempos ja selle aasta teises kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus viis gigavatt-tundi, teatas Elering.

Lisandunud päikesepaneelide toel ja tänu sellele, et päikesepaistet oli ilmateenistuse andmetel keskmiselt 16 protsenti rohkem kui möödunud aastal samal ajal, on see näitaja kasvanud aastases võrdluses enam kui kolm korda. Kuna enamuse toodetud päikeseenergiast tarbivad mikrotootjad ise kohapeal ära, siis hinnanguliselt võib päikesepaneelide abil toodetud elektri üldkogus olla võrku antud ja toetust saanud kogusest isegi 4-5 korda suurem.

Teises kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvenergiat 376 gigavatt-tundi ning taastuvenergia moodustas 17,2 protsenti elektrienergia kogutarbimisest Eestis. Taastuvenergia osakaalu selle aasta sihttasemeks on Eesti seadnud 16,1 protsenti.

Aasta tagasi teises kvartalis kattis taastuvenergia 17,8 protsenti kogutarbimisest ja 2016. aasta samal perioodil 14,6 protsenti.