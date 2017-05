Suurettevõte toob Eestisse uue töömudeli

Tele2 toob Eestisse uuendusliku töömudeli, kus töötajatel ei ole enam isiklikku lauda. Tegemist on avatud kontoriga, kust leiab iseseisva töö kapslid, koosolekute- ja meeskonnatööala, mängu- ja puhkeala, kohviku ja isegi võimaluse kiiret uinakut teha.

Sarnase mudeli võttis Tele2 kasutusele juba Rootsis.

Tele2 personalijuhi Helena Everti sõnul toetab uus töömudel paindlikkust, koostööd ja loovat lähenemist, kuna inimesed valivad oma töökoha vastavalt päevakorras olevatele tööülesannetele või projektile. Uus mudel jaotab kontori erinevateks tsoonideks, nagu vaikse töö ala, meeskonnatööala, koosolekuala ja puhkeala.

„Uue mudeli järgi saavad inimesed vastavalt enda vajadustele ja töö iseloomule tööaega valida, sest kontor on nagu teine kodu, mille uksed on alati avatud ja sealt on võimalik leida kõik eluks vajalik, alates kõrgtehnoloogiast kuni kohvikuni,“ selgitas Evert. Ta lisas, et uus töökorraldus kasutab ruumi palju efektiivsemalt ja kogu töö muutub paberivabaks. „Uus töömudel ja üha kasvav ettevõte vajavad ka uut büroopinda, mis vastab selleks vajalikele tingimustele ning kus määravaks saab ka arendaja keskkonnateadlik lähenemine,“ ütles Evert.



Everti hinnangul eeldab uus töömudel kõigilt töötajatelt avatumat mõtlemist, kuna kaob harilik kabinetisüsteem ja töötama hakatakse külg-külje kõrval erinevate kolleegidega. „Selline avatud ja paindlik keskkond suurendab töötajate iseseisvust. Oluline on tulemus, mitte kohalolekukontroll,“ ütles Evert.

Loe veel

Esimesena võttis uue töömudeli kasutusele Tele2 Rootsis, kus uuringute ja mõõtmistulemustena selgus, et 46,4% töölaudadest on enamjaolt tühjad, sest töötajad on kas koosolekutel, majavälistel kohtumistel või töötavad kodus. Samuti selgus, et 77% koosolekutest toimub kuni nelja isiku vahel, mistõttu ei ole vajadust mitme suure nõupidamisruumi järele. Uudne töökeskkond võimaldab koosolekuid teha endale sobivas keskkonnas, kas siis avatud ruumis kõrge laua taga seistes või kinnises hubases ruumis kiigel istudes.

„Rootsis on uue mudeli järgi töötatud alates eelmisest aastast ning töötajate rahulolu-uuringud tõestavad, et otsus oli õige. Avatud töökohtade võimalust kasutab ka Tele2 grupi juhtkond, mille liikmed töötavad koos tavatöötajatega ühise ümarlaua taga. Enam ei ole vaja ka näiteks tööd koju viia, põhjendades, et seal saab fokusseeritult ühele teemale keskenduda, sest töökeskkond võimaldab valida individuaalse suletud ruumi, kus keegi segama tulla ei tohi,“ rääkis Evert.

„Seal on iseseisva töö kapslid, lugemisalad, mängualad eri võimalustega, puhkealad ja lebolad, kohvikud ja restoran, jõusaal ja isegi võimalus teha kiiret uinakut,“ kirjeldas Evert. Ta lisas, et kogu kontor on sisustatud telekomisektorile omaselt kõrgtehnoloogiaga: „Kuna töö on rahvusvaheline ja reisimist palju, siis on oluline, et samad võimalused on kasutusel kõigis üheksas riigis – nii Eestis, Kasahstanis kui ka Rootsis.“

Sel aastal valmivad uued lahendused ka Lätis ja Leedus. Tele2 Eesti võtab uue töömudeli kasutusele järgmisel aastal.