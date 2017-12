Suurettevõtete lisakulud seoses maksumuudatustega - infopäevad, tarkvarauuendused, lõputud nõustamised

Kui üldjuhul teeb suurettevõtetel uue aasta tulumaksumuudatustega kaasneva suurema töö ära personalitarkvara ja mikroettevõtja, kes on seni palku ise arvestanud, peab tõenäoliselt hakkama teenust sisse ostma, siis tegelikult kaasnevad kulutused ja segadus nii suurtel kui väikestel ettevõtetel.

Nii vastas Ärilehe päringule näiteks 1790 töötajaga Viru Keemia Grupi juht Ahti Asmann, et VKG töötajatel saab olema väga keeruline oma aastasissetulekuid prognoosida. "Kuna palju inimesi töötab vahetustes, siis mõjutavad töötaja sissetulekut vahetustööst tingitud lisatasud ja kuu normtundide kõikumine, millele lisanduvad kollektiivlepingust tulenevad lisatasud õhtuse ja öötöö eest, uute töötajate ja praktikantide juhendamise eest," selgitas Asmann.

VKG valmistub ebameeldivusteks infopäevadega

"Maksumuudatuste administreerimine tõstab selgelt personalitöötajate töö mahtu ja koormust. Suure tõenäosusega saabub paljudele töötajatele 2019. aastal ebameeldiv üllatus 2018. aasta tulude deklareerimisel ja pahameelt väljendatakse just oma töökoha asukohas.

Minimiseerimaks segadust tulevikus, oleme informeerimise võtnud enda peale ehk korraldanud koolitusi ja infotunde ettevõtte sees ning valmistanud ette maksuvabastuse vormid koos selgitava lisainfoga. Novembris ja detsembris tuleb meil kokku ca 20 infopäeva kus osaleb ca 500 inimest. Kõik see toimub tööaja arvelt aga kulusid kokku ma öelda ei oska," rääkis Asmann.

Tallink raskusi ei näe

Samas ei näe suurettevõtte Tallinki arendusdirektor Vahur Ausmees muudatustes midagi ületamatut, siis firma on siiski lisanõustamist ja konsultatsioone võtnud. "Usun, et oleme saanud töötajatega hea kontakti tulumaksu muudatuse küsimuses, suudame neid toetada ja oleme hetkel igati ajagraafikutes, et alates jaanuarist teostada maksed vastavalt seaduse muudatustele. Õigeaegse reageerimise ja töökorraldusega ei too tulumaksumuudatus kaasa märkimisväärseid lisakulusid ei tarkvaralistes lahendustes ega tekita vajadust lisatöötajate palkamiseks."

Circle K: pahameel tabab esimesena tööandjat

Kütuseketi Circle K jaoks on tulumaksumuudatus ühelt poolt hea uudis, sest põhiosa töötajatest hakkab märkimisväärselt rohkem raha igakuiselt kätte saama. "Siiski on ootamatute lisasissetulekute tekkimisel on väga suur oht, et inimestel läheb meelest ära uue avalduse tegemine tööandjale ning tuludeklaratsiooni täites ootab ees ebameeldiv üllatus," rääkis Circle K personalijuht Maarika Lember. "Meile on tähendanud see väga põhjalikku ettevalmistustööd - alates sellest, et tagada palgaarvestustarkvara suutlikkus ja valmisolek kuni töötajate informeerimise ning avalduse blankettide väljatöötamiseni. Maksumuudatuse rakendamisega on lisanduvaks tööks avalduste registreerimine. Meie ettevõttes on avaldused vaja esitada juba detsembrikuus, sest detsembri palga väljamaksmine toimub jaanuaris.

Murekohaks on see, et hoolimata nii internetis kättesaadavatest kui tööandjapoolsetest infomaterjalidest ei pruugi kõik inimesed olla võimelised oma tulusid adekvaatselt prognoosima ning võivad langetada otsuseid, mis viivad kõrgete tagasimakseteni 2019. aasta veebruaris tuludeklaratsiooni täites. Samuti on ebameeldivuste avastamisel oodata pahaseid pöördumisi kõigepealt tööandja poole, sest palga maksmine on tööandja kohustus ning vähe teadvustatakse seda, et tulumaksuvaba osa arvestamise aluseks on töötaja enda poolt antud sisend," pelgas Lember süsteemi muutust.

