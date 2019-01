Suurettevõtja: kui me sõdime ja kakleme, siis need, kes natuke suuremat pilti näevad, küsivad, mida ma siin Eestis teen

„Ma niikuinii ei ütle, keda ma valima lähen,” muigab Silberauto omanik ja Eesti Energia nõukogu juht Väino Kaldoja ajakirjaniku küsimuse peale, kes temalt eelolevatel valimistel hääle saab.

Küll aga lisab ta kiirelt, et ei ole kunagi saladust teinud sellest, et ta hääletab nende poolt, kes saavad aru, et lisandväärtus tuleb tööga, mitte ümberjagamisega. „See on minu jaoks ülitähtis!” põhjendab ta.

Ettevõtja ütleb, et kui Eestis ainult ümberjagamisele keskendutakse, siis järeltulevatele põlvedele siin töökohti enam ei jää. „Minu jaoks on oluline ka liberaalne majandussüsteem – et ei oleks nii, et keelame, käsime, poome ja laseme,” jätkab ta. Ka toonitab ettevõtja, et talle on ka ausus väga oluline. „Mitte mängitav ausus, vaid tegelik ausus,” sõnab ta.

Üks asi, mis Kaldoja tänases majanduspoliitikas häirib, on igasugused ettevõtlustoetused. „Me näeme, kui palju on nende haldamisega kõigepealt küsimusi – kõik püüavad kusagilt poolt lõigata, optimeerida, slikerdada –, see ei too meile küllust majja, kui me toetame kõike. Nii rikutakse turud ära,” on ta veendunud.

Kaldoja sõnul saab hästi elada ka teisiti. ”Tuleb raskuskese mujale panna,” ütleb ettevõtja. Näiteks tuleks tagada lasteaiast kuni kõrgkoolini välja väga hea haridustase, sest ressurssi on meil riigina vähe. „Meil on vähe seda ressurssi, mida õpetada, ja vähe ka seda ressurssi, kes õpetab,” tõdeb ta.

Kui tugev haridus on tagatud, tuleb inimestele anda kindlustunne, et neil on Eestis tulevikuperspektiivi. „Kui me seda ei anna – kui me sõdime ja kakleme –, siis need, kes natuke suuremat pilti näevad, küsivad, mis siin toimub, mida ma siin teen,” räägib ettevõtja.