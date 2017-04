Suurettevõtja Raul Kirjanen Jüri Ratase valitsusest: õudne mürgel läks lahti

Graanul Investi omanik Raul Kirjanen annab harva usutlusi, aga kui siiski nõustub, räägib südamest. Kirjaneni arvates piirab riik liigselt Eesti erametsaomanikke, raiskab mõttetustele hiiglaslikke summasid ega mõtle valimistsüklist kaugemale.

Olete korduvalt sõna võtnud riigikapitalismi vastu. Mis teil selle vastu on?

Riigikapitalismi erinevus päris kapitalismist on see, et riske võtab riik ja kodanikud, mitte investor ja ettevõtted. Tihti neid riske ei hinnata või hinnatakse valesti. Seda ei juhtuks siis, kui riske võtaksid ettevõtted ja nende omanikud. Seetõttu juhtubki, et riik teeb palju investeeringuid, mille kohta võiks tagantjärele öelda, et need olid valed.

Äkki riske üldse ei hinnata?

No see on ka valesti hindamine, kui sa neid ei hinda. See on üks asi. Aga teine asi on see, et võiksime sotsialismiajast üle saada. Meil on väga tugev ettevõtjate seltskond, kes peaksid investeerimisega tegelema. Riik peaks tegelema julgeolekuga, välispoliitikaga, haridusega... Kui täna vaatame, kuhupoole riigi ettevõtluspoliitika liigub, siis võiks öelda, et see nihkub vales suunas. Kõik läheb ikkagi sinnapoole, et suuremad lepingud liiguvad riigiettevõtetele ja mõne aja pärast lõpevad suure segadusega.