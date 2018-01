Suurettevõtja: toetan Saaremaa silla plaani, aga ise sinna investeerida? Kahtlen...

Suurettevõtja, tekstiilivabriku Wendre ja Pärnu ning Saaremaa golfiväljakute omanik Peter Hunt ütles Ärilehele Saaremaa silla ehituse plaani kommenteerides, et põhimõtteliselt ehitust ta toetab, aga küsimus jääb - kui mõttekas ja tasuv see investeering lõpuks oleks.

"Muidugi toetab sild otseselt ettevõtteid, kes tegelevad turismiga, ka minu enda golfiväljakut," möönis Peter Hunt.

"Suurem võit on muidugi kõikidele Saaremaa elanikele, keskkonnale, ettevõtlusele, logistikale jne. Kindlasti on vaja aga teha põhjalik kulude-tulude analüüs ja võrdlema ka teiste sillaprojektidega, kasvõi Ölandsbroniga Rootsis [6 km sild ühendab Ölandi saart maismaaga - toim]," rääkis Hunt.

Kuigi Hunt on varem rääkinud, et ta aitaks näiteks Pärnu lennujaama kordategemisega, siis silla puhul jäi ta pigem kahtlevaks, kas tahaks ise ca pool miljardit eurot maksvasse projekti rahaliselt panustada. "Et ise sellesse investeerida, ma kahtlen..."

Eile tegid ettevõtjad Raivo Hein ja Raivo Kütt teatavaks, et tahaksid erarahadest ehitada Saaremaa ja mandri ning Saaremaa ja Hiiumaa vahele sillad ning ehitus võiks alata juba 2020. aastal. Kogu kapital peaks tulema ettevõtjatelt, Eesti ja Põhjamaade pensionifondidest ja pangalaenudest.