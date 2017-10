Suurettevõtjad: kolm asja, mida teeksin peaministrina

Äriplaani majanduskonverentsil osalenud ettevõtjad vastasid Äripäeva esitatud küsimusele: mida teeksite teie, kui saaksite Eesti peaministriks?

Erkki Raasuke, Luminori juhatuse esimees: esiteks, et pakutaks head juhtimist ja eestvedamist. Teiseks, et näidataks pikaajalist suunda ühise ja parema homse poole. Kolmandaks, et hoolitsetaks nende eest, kes enda eest ise ei saa hoolitseda.

Ahti Heinla, Starship Technologiesi juht ja asutaja: õpiksin, vähendaksin bürokraatiat ja edutaksin inimesi vastavalt kompetentsile, mitte lojaalsusele.

