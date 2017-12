Suurettevõtte juht: 95% inimestest jääb uue maksusüsteemi täitmisega hätta, nende jaoks on see õudusunenägu

Tele2 tegevdirektori Argo Virkebau sõnul on uuest aastast kehtiv maksusüsteem töötajale nii prognoosimatu ja keeruline, et enamus inimesi jääb sellest arusaamise ja täitmisega hätta.

Üksteist aastat Tele2 finants- ja tegevjuhina töötanud Virkebau kinnitusel peavad inimesed oma aastase sissetuleku ette prognoosima ning tegema avalduse, palju tulumaksuvaba tulu arvestada. “Tööandja seda tema eest täita ei saa. Sellega tekib väga palju küsimusi ning on ka risk, et inimene peab esimest korda aasta lõpus kuni 1200 eurot tagasi maksma,” ütles Virkebau.

“Inimesed ei oska aasta alguses oma tulusid ennustada ning võtta vastu otsust, millise summa pealt nad peaksid tulumaksu tasuma. Eriti keeruline on see näiteks müügiinimestel, kelle sissetulek pole fikseeritud ja kõigub kuude lõikes. Lisaks veel nüanss, et kui inimene teenib kasvõi ühe kuu kõrget tasu, siis muutub tema senine prognoos kehtetuks,” ütles Virkebau.

“Viime läbi infotunde ja koolitusi, kuidas avaldusi täita, aga 95 protsendile on see ikkagi raketiteadus,” lisas Virkebau.

Tele2 juht soovitab inimestel valida konservatiivne variant ning prognoosida aasta alguses sissetulekut pigem suuremana, mis vähendab järgmisel aastal negatiivse üllatuse riski. “Samuti ei tasu võtta puhkusetasu enne puhkusele minekut, sest selle võrra oleks järgmise kuu palk maksuameti arvestuses väiksem, millelt vähem tasutud tulumaks tuleks järgmisel aastal juurde maksta,” kirjeldas Virkebau keerulise süsteemi nüansse.

Virkebau sõnul on tulumaksu arvestamine lihtne vaid maksuameti seisukohast. “Inimeste jaoks on see õudusunenägu ning ka ettevõtted peavad tegema palju pingutusi ja oma raamatupidamissüsteemid ümber ehitama. Kui eesmärk on elujärje parandamine, siis oleks palju selgem ja mõistlikum solidaarselt kõigi inimeste tulumaksuvaba miinimumi tõstmine,” lisas Virkebau.