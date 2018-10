Suurim pank ja Yandex teevad Venemaa Amazoni

Kolmapäeval asutatud ühisfirma on võti Sberbanki juhi Herman Grefi unistuse teostumiseks: luua riigipanga ökosüsteem, mis pakuks kõike alates meditsiiniteenustest küberturvalisuseni, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Majandusleht kirjutab, et Venemaa on üks viimastest suurtest turgudest, kus maailma e-kaubanduse titaanid, nende seas ka Amazon alles peavad oma teenustega kanda kinnitama. Ja analüütikud ütlevad, et e-äril on idanaabri juures suur potentsiaal, sest veebipõhine jaekaubandus annab vaid kolm protsenti kogu jaekaubandusele kulutatud rahast.

Suurbritannias on see protsent näiteks 18. Viis suuremat e-äri ettevõtet Venemaa kontrollivad konsultatsioonifirma Data Insight andmetel vaid veerandit turust.

Uus plaanitav jaekaubandusplatvorm Beru peab aga silmitsi seisma karmi konkurentsiheitlusega eelmisel kuul asutatud AliExpress Russiaga, Hiina gigandi Alibaba ja Yandexi suurima rivaali Mail.ru ühisfirmaga.