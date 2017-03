Suurima liiklusega teelõik on jätkuvalt Tallinn-Pärnu-Ikla 13-13,8 km

Suurem liiklus on koondunud suuremate linnade või tööstuspiirkondade ümbrusse. Suurima liiklusega teelõik asub jätkuvalt Tallinna linna piiril Tallinn–Pärnu–Ikla maanteel, mille lõigul 13,0-13,8 km mõõdeti aasta keskmiseks liiklussageduseks 31 760 autot ööpäevas, teatas maanteeamet.

Teised suurema liiklusega teelõigud on Tallinn–Narva maanteel 9,2-11,0 km, kus sõidab 29 270 ja Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel 5,5-8,6 km, kus sõidab 23 143 autot ööpäevas.

2016. aasta liiklusloendustulemuste põhjal kasvas keskmine liiklussagedus riigiteedel võrreldes 2015. aastaga 4,5% ehk 895-lt autolt 935 autoni ööpäevas. Liiklusloenduse andmed on oluliseks sisendiks maanteede projekteerimise ning hooldamise planeerimisel.

2016. aastal oli põhiteede aasta keskmine liiklussagedus 5033 autot ööpäevas (kasv võrreldes 2015. aastaga 4,7%), tugiteedel 1532 autot ööpäevas (kasv 3,5%) ja kõrvalteedel 291 autot ööpäevas (kasv 5,0%).

Liiklussagedus on põhiteedel viimase 10 aasta jooksul kasvanud keskmiselt 20%. Suurema liiklussagedusega maanteedest on liiklussagedus enim kasvanud Tallinna ringteel (32%) ja madalaim kasv on olnud Tallinn–Paldiski maanteel (5%).

Liiklussagedust ja selle kasvu mõjutavad mitmed tegurid, millest olulisemad on üldine majanduse areng, kütuse hinna muutus, erinevad maksud, kohaliku infrastruktuuri ja maakasutuse areng, teede läbilaskvus jne.