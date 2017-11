Suurimad tööjõumaksude maksjad on riigiasutused ja ministeeriumid. Millisel kohal on esimene ettevõte?

Foto: Rauno Volmar

Maksu- ja tolliameti III kvartali tööjõumaksude ja maksete tabelit troonivad riigiasutused. Esimese ettevõttena on Swedbank alles 9. kohal. Telia Eesti on 12.. Pika puuga juhib siin Sotsiaalkindlustusamet, kelle kontos on aga ka pensionäride, puuetega inimeste ja teiste toetust saavate inimeste pealt tasutavad maksud.