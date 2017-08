Suurinvesteering Eesti idufirmasse: hiinlaste sõidujagaja Didi ostis 13 protsenti Taxifyst

Taxify sai investeeringu ja alustab strateegilist koostööd maailma juhtiva, Hiinas tegutseva sõidujagamisettevõttega Didi Chuxing. Tegu on jõuliselt laieneda sooviva ettevõttega, mis surus näiteks Uberi Hiina turult välja. Taxify asutajad tehingu suurust ei kommenteeri, kuid Äriregistri andmetel omab Didi alates 27. juulist 13 protsenti eestlaste ettevõttest. See tähendab, et enamusosalus jääb endiselt firma asutajate kätte.

Kuigi firma omanikud tehingu hinda ei kommenteeri, on Ärilehe andmetel tehingu suuruseks üle 10 miljoni euro. Tänasest on ka Martin Villigu ja Markus Villigu kõrval Taxify juhatuse liikmeks Haichen Wang, kes on Didi strateegiajuht.

Taxify asutaja ja tegevjuhi Markus Villigu sõnul kasutab Taxify investeeringut kasvamiseks põhiturgudel ning laienemiseks uutesse riikidesse. "Usume, et Didi on parim koostööpartner, kelle abiga saab Taxify kasvada Euroopas ja Aafrikas kõige populaarsemaks transpordipakkujaks," lisas Villig.

Lisaks äriarendusele jätkab Taxify suuri investeeringuid tehnoloogiasse ning plaanib Eesti kontorisse palgata 70 tarkvaraarendajat ning tootejuhti.

Hiinlased valivad vaid regionaalseid turuliidreid

Taxify üks asutajatest ja arendusjuht Martin Villig sõnas, et Didi tegutseb endiselt praegu vaid Hiinas, ent nende strateegiaks on valida üle maailma regionaalseid partnereid, kes on oma regioonis on turuliidrid ja investeerivad neisse. "USA-s on Didi investeerinud sõidujagajasse Lyft, Brasiilia firmasse 99Taxis, samamoodi Aasias ja Indias turuliidritesse. Euroopa ja Aafrika turul oleme liidriks just meie," rääkis Villig.

Augustis 2016 võttis Didi Hiinas üle Uberi tegevuse ehk otse öelduna puksis maailma tuntuima, USA päritolu sõidujagaja ilma suurema vaevata Hiinast välja. Villigu sõnul on selliseid uudiseid maailmas tulemas veel, sest Uber lahkubki järjest turgudelt, kus nad ei suuda liidriks tõusta.

Didi Chuxing asutaja ja tegevjuhi Will Cheng Wei sõnul pakub Taxify innovatiivset ja kõrgekvaliteedilist mobiiliteenust väga erinevatel turgudel. "Usun, et partnerlus aitab edendada koostööd Aasia, Euroopa ja Aafrika transpordivõrgustike vahel."

Taxify on 2013. aastal eestlaste Martin ja Markus Villigu asutatud tehnoloogiafirma, mis arendab ülemaailmset taksode ja sõidujagamise platvormi. Taxify tegutseb 25 linnas ja 18 erinevas riigis, vahendades aastas kümneid miljoneid sõite. Firmas töötab üle 180 inimese ja kasvu finantseerimiseks on varasemalt kaasatud 2 miljonit eurot riskikapitali, olles selle näitajaga maailmas kõige efektiivsemalt opereeriv transpordivaldkonna mobiilirakendus. Iga kuu laieneb Taxify uude riiki või linna ning palkab keskmiselt 15 inimest.

Didi Chuxing on maailma juhtiv transporditeenust pakkuv IT-platvorm. Ettevõte vahendab erinevaid mobiilseid sõidu-, kulleri- ja renditeenuseid rohkem kui 400 miljonile kasutajale. 2016. Aasta oktoobri seisuga vahendas Didi iga päev üle 20 miljoni sõidu.