Suurpanga juhil oli varnast võtta mitu hoiatust

Kui varem hoiatas pangajuht, et USA valitsuse võlakirjade intress võib minna neljale protsendile, siis nüüd hoiatas mees, et viie protsendine ja kõrgem intress võib olla lähedal.

„Ma arvan täna, et intress võib minna neljale protsendile,“ lausus Dimon laupäeval Aspeni instituudi suveüritusel. „Olge parem valmis hakkama saama viie protsendise ja kõrgema intressiga, sest see on palju tõenäolisem kui enamus inimesi seda arvab.“

Tänavu pakub USA valitsuse 10-aastasele võlakirjadele kolme protsendine intressitase vastupanu, kirjutab Bloomberg.

"Praegune tõusev aktsiaturg võib veel kesta kaks-kolm aastat kuna majandusel läheb päris kenasti ja aktsiad keeravad tavaliselt vahetult enne majandust,“ märkis ta.

Kuigi pangajuhi sõnul on USAle tänasel päeval suurimaks riskiks küberrünnakud, on pangad nende vastu päris kenasti kaitstud.

JPMorgani juht kordas läinud aastast hoiatust bitcoini kohta. Krüptoraha on pettus ning tal ei ole mingisugust huvi maailma suurima digivaluuta suhtes. Ta märkis, et kuna krüptorahasid ei saa kontrollida, siis võivad valitsused need „rahad“ keelustada.