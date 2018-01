Suurpanga juht: finantsturg paistab nagu enne suurt krahhi

Briti suurpanga Barclays juhatuse esimees Jes Staley hoiatas täna Davosis, et finantsturud näivad nagu enne 2008. aasta krahhi.

„Olukord meenutab veidi 2006. aastat,“ ütles ta CNBCile. „Optimismiks on palju põhjuseid. Maailma majanduskasv ligineb neljale protsendile, tööpuudus Ühendkuningriigis ja USAs on kõigi aegade madalaima taseme lähedal. See kõik on suurepärane.“

"Kuid kõik see on saabunud ülilõdva rahapoliitika tõttu, kus intressitase on ikka tasemel justkui meil oleks majanduslangus," rääkis ta.

"Kui intressitase muutub liiga kiiresti ja volatiilsus hüppab, siis võib järgmise paari aasta jooksul minna finantsturgudel päris huvitavaks," manitses ta ettevaatusele. "Tekitab muret, et kuigi volatiilsus on ajaloolisel madalatasemel, julgevad inimesed seda ikka müüa. Varade hinnad on kõigi aegade tipus ning igas põhilises majandusharus maailmas oli läinud aastal kasv enam kui 20 protsenti."