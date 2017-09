Suurpanga juht: töötaja ei saa olla nii loll, et bitcoinidega kaubelda

USA suurpanga JPMorgani Chase juht Jamie Dimon ütles, et ta laseb ükskõik millise oma panga töötaja lahti, kes kaupleb bitcoiniga, sest nii loll ei saa olla.

„Krüptovaluuta ei lõpeta hästi,“ ütles ta eile New Yorgis investeerimiskonverentsil esinedes, prognoosides selle krahhi. „See on pettus ja hullem kui tulbimaania.“

Ta lisas, et kui ta saab teada, et keegi JPMorganist on hakanud bitcoiniga kauplema, siis laseb ta kohe tegelase lahti, kirjutab Bloomberg.

„Seda kahel põhjusel,“ lausus ta. „See on reeglite vastu ja ta on loll. Mõlemad on ohtlikud.“

Bitcoini hind on tänavu enam kui neljakordistunud, mis on põhjustanud arvamusevahetused, et kas tegu on mulliga.

Kohe Dimoni öeldu järel langes bitcoini hind 2,7 protsenti, kuid seejärel hind taastus. Läinud nädalal käis bitcoini hind alla, kuna Hiina plaanib keelata virtuaalvaluutade kauplemise kodumaistel börsidel.

Dimon on skeptiline, et järelvalveorganid laseks ilma riigi järelvalveta krüptovaluutadel eksisteerida, iseäranis kui juhtub mõni õnnetus.

„Keegi saab pihta ja valitsus peab hakkama sellega tegelema,“ ütles ta. „Nagu Hiina soovivad ka teised valitsused omada kontrolli rahapakkumise üle.“

Pangajuht lausus, et ta ei müüks bitcoini lühikeseks. Lühikeseks müük tähendab finantsvara laenuks võtmist ja selle müüki, lootes hinnalangusele ja seejärel madalama hinnaga finantsvara tagasiostmisele, et vara laenuandjale tagastada.

„Kui oled Venezuelas, Ecuadoris või Põhja-Koreas või narkoärikas, mõrvar või muu sarnane tegelane, siis parem on omada bitcoine kui USA dollareid,“ lausus ta. „Sellele on turg, kuid see on piiratud.“

Hiljem Dimon tunnistas, et tema tütar ostis bitcoine.