Suurpank soovitas valmistuda naftaturul kitsamaks minekuks

Need kes kardavad, et tuleval aastal ujutab OPEC naftaturu üle võiksid pigem valmistuda naftapuuduseks, soovitas USA suurpank Citigroup.

Nafatkartelli viis liiget Liibüa, Nigeeria, Venezuela, Iraan ja Iraak võivad juba täna pumbata maapõuest nii palju naftat kui sealt saab korraga kätte, ütles panga globaalne toorainete juht Ed Morse. Naftatoodangu kasvu asemel võib kõige varem juba 2018. aasta algul olla riskiks hoopis naftaga turul kitsamaks minek, kuna need riigid on nigelalt investeerinud naftatoodangu arendamisse, kirjutab Bloomberg.

„Turul kardetakse, et OPEC suurendab oluliselt toodangut,“ ütles Morse. „Võib tulla hoopis pakkumise piirang ja see võib viia kitsama turuni,“ lausus ta S&P Global Platts APPECi konverentsil.

Nafta on ikka enam kui 50 protsenti odavam 2014. aasta keskpaiga hinnatasemest, sest kardetakse, et kas OPEC piirab tootmist piisavalt viimaks naftakülluse lõpuni. Ta lisas, et nende viie maa puhul pole enam ruumi toodangu suurendamiseks.

„Me näeme üha enam kinnitust, et uusi investeeringuid teevad rahvusvahelised ja sõltumatud naftakompaniid ja neid ei tee OPECi maad, eriti see viisik,“ lausus ta.