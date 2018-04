Suurriigis on võimalik väga huvitaval moel miljardäriks saada

Foto: Sipa Usa /Scanpix

Eesti on liiga väike riik, et siin ülirikkaks saada. Eriti sel moel nagu seda on teinud Liu Yachao, kes elab ja tegutseb Hiinas. Ta oli matemaatika õpetaja ja tal on väike osalus TAL Education Groupis. See firma on mehest äsja teinud miljardäri. Valdkonna ütleb ära firma nimi, kirjutab Bloomberg.