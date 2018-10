Suursaarte lennuliinide hanketähtaeg lükkus novembrisse. Osaleb ka Nordica

Teiste hulgas on taotluse hankel osalemiseks esitanud riiklik lennufirma Nordica koos tütarfirma Regional Jet OÜ-ga ning praegune vedaja, Leedu ettevõte Transaviabaltika, selgub hanketeatest.

Lisaks neile soovivad järgmise aasta juunist suursaarte lennuliine teenindada Eesti lennufirmad AS Airest ning kaubalennufirma NyxAir OÜ.

Veebruaris Kuressaare liini teenindamise vastu huvi tundnud Air Baltic hankele aga oma pakkumust teinud ei ole.

Nordica on varasemalt teatanud, et on saarte liinide opereerimisest kindlasti huvitatud ning ettevõttel on liinide teenindamiseks lennukipargis olemas ka ideaalne lennukitüüp turbopropellerlennuk ATR72.

