USA ettevõte AMC Entertainment Holdings kirjutas alla lepingule, millega ostetakse ära Rootsi suurim kinode operaator Nordic Cinema Group. Lisaks Rootsile on see suurim ka mujal Skandinaavias ja Baltikumis, kirjutab Reuters. Eestis kuulub nendele Forum Cinemas, mis haldab Coca-Cola Plazat Tallinnas ning Ekraani Tartus.

Tehingu väärtus on väidetavalt 870 miljonit eurot ja see makstakse rahas. Uus omanikfirma näeb, et tehinguga suudetakse aastas kokku hoida veidi üle 4 miljoni euro. Nordic ostetakse kahelt ettevõttelt, Bridgepoint ning Bonnier Holding.

Nordicust saab AMC poolt 2016. aastal omandatud Londonis paikneva Odeon Cinemas Groupi tütarfirma.

Nordicu juhiks jääb ka edaspidi Jan Bernhardsson.

Alates 2013 aasta maist kuulub Forum Cinemas Põhjamaade suurimasse kinoketti Nordic Cinema Group, mis loodi 2013 aasta alguses SF Bio ja Finnkino ühinemisel. Nordic Cinema Group koosneb tugevatest kohalikest kaubamärkidest: SF Bio, SF Kino, Finnkino ja Forum Cinemas. Nordic Cinema Group haldab kokku 115 kino, mis koosneb 651 ekraanist ja ligikaudu 88,000 istekohast kuues erinevas riigis - Rootsi, Soome, Norra, Eesti, Läti ja Leedu.