Suurtehing teeb tuntud poksijast maailma kõige paremini tasustatud sportlase

"Sellise ajaloolise tehingu tegemine tähendab, et ma pean järgmisteks matšideks ettevalmistudes veelgi enam tööd tegema, et pakkuda oma fännidele senisest veelgi paremat vaatemängu," märkis Alvarez ise tehingu avalikustamise järel, vahendab Forbes. Poksija lõi käed spordiülekandeid tegeva DAZN-iga kolmapäeval.

Alvarezi esindava Golden Boy Promotions sõnul on tehingu väärtuseks 365 miljonit dollarit, mis teeb selle 33 miljonit dollarit ühe võistluse pealt. Leping sõlmiti 11 poksivõistluse peale järgmise nelja aasta jooksul. Tuntud poksija alustab lepingu täitmist 15. detsembril, kui ta läheb Madison Square Gardenis vastamisi Rocky Fieldiga. Pärast seda peaks järgnema Cinco de Mayo võistlus mai alguses.

Kui arvestada nendest kahest DAZNi võistlusest teenitavat tulu, 50 miljonit dollarit, mis talle tõi eelmisel kuul üle noatera saadud võit Gennadi Golovkini üle ning mitmeid miljoneid dollareid sponsorrahasid, peaks Alvarez 12 kuu jooksul taskusse panema 120 miljonit dollarit.

Forbesi hinnangul võib sellega saada Mehhiko päritolu poksijast järgmisel aastal maailma kõige paremini tasustatud sportlane. Kui lisada sinna veel järgmine vastamisi minek Golovkiniga maikuus, mis oleks tema kolmas võitlus GGG-ga, siis see võib tema sissetulekuid veelgi kasvatada.

Alvareze värske tehing ületab New York Yankees mängija Giancarlo 13-aastast ja 325 miljonit maksvat lepingut. Ka jäävad sellele alla maailma jalgpallistaaride Neymari ja Lionel Messi praegused lepingud, mille hinnanguline väärtus on umbes 350 miljonit dollarit. Seejuures Neymaril on 5-aastane leping ja Messil 4-aastane.