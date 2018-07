Suvine lennuliiklus on häiritud: Ryanairi töötajad streigivad

Iirimaa rahvusringhäälingu RTE teatel võis eile alanud 24-tunnine streik mõjutada umbes 42 000 reisijat. Juuli lõpus plaanitava üle Euroopalise streigi tõttu tühistatud lendude tagajärgi on veel vara prognoosida, kuid ilmselt võib see mõjutada sadu tuhandeid inimesi.

"Tänavu suvel on streikide arv kõrgem kui viie eelnenud hooaja streikide summa kokku. Ryanair tunnustas 2017. aasta detsembris lennuliikluses kaose vältimiseks ametiühinguid, kuid nüüd on lennufirma otsustanud juhtide ning töötajate läbirääkimiste asemel esilekerkinud probleeme ignoreerida. Ühingud on õiguste kaitseks kasutamas oma viimast õlekõrt ning otsustanud streikida," kommenteeris lennuhüvitisettevõtte Skycop tegevjuht Marius Stonkus.

Reisijatel, kelle lennud on lennufirma töötajate streikide tõttu tühistatud või hilinenud, ei ole õigust kuni 600 euro suurusele kompensatsioonile, kuna praeguse Euroopa Nõukogu määruse kohaselt liigituvad lennufirmade töötajate organiseeritud streigid erakorraliste asjaolude alla. Seega ei ole lennufirmad kohustatud kannatanud reisijatele hüvitist maksma.

Sellest tulenevalt käivitas lennuhüvitisettevõte Skycop rahvusvahelise petitsiooni, millega kogutakse allkirju lennureisijate õigusi puudutava Euroopa Nõukogu määruse nr 261/2004 muutmiseks. Ettevõtte sõnul tuleks lennufirmadel seni erakorraliste asjaolude alla liigitatud töötajate streikidest tulenevad tõrked reisijatele kompenseerida.

„Tööandja peaks vastutama selle eest, et töötajad oleksid oma tööga rahul. Streik peaks olema viimane meede, mida oma rahulolematuse väljanäitamiseks kasutada. Paljud streigid on aga ekspertide sõnul ette planeeritud ning teatud juhtudel ka lennufirmadega läbi räägitud, seega ei saa olla tegu kontrollimatu olukorraga," lisas Stonkus.