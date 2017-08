Šveits valmistas Porschele ootamatu üllatuse

Šveitsi maanteeamet tegi esialgse otsuse ja keelas autoregistrisse uute Porsche Cayenne autode kandmise, kuna neil kasutatakse tarkvara, millega manipuleeritakse diiselmootorite heitgaasinäite, kirjutab Reuters.

Esialgne keeld puudutab kolme liitrise diiselmootoriga Cayenne, mis ei vasta emissisoonistandardi euro 6-e. Juba autoregistrisse kantud autosid keeld ei mõjuta.

Volkswagenile kuuluv Porsche tunnistas 2015. aastal, et on süsteemselt manipuleerinud mootori tööd juhtivat tarkvara, et petta emissioniteste.

Juuli lõpus teatas Saksamaa, et mõjutatud Porsche Cayenne'i mudelid kutsutkase tagasi seoses võimaliku illegaalse heitgaaside tarkvaraga sõidukites.

Saksamaa peab lõpuks järgima teiste Euroopa maade eeskuju ja keelustama uued diiselautod, ütles Saksamaa liidukantsler Angela Merkel andes sellega mõista, et emissiooniskandaalide tõttu saavad diiselmootorite päeva loetud.