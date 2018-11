Šveitsi-Eesti idufirma aitab filmiprodutsente eelarvete koostamisel

Šveitsis asutatud ja nüüd ka Eestis kanda kinnitanud idufirma KOSMA on välja töötanud uudse lahenduse Euroopa filmitööstuse jaoks, mis muudab projekide eelarvestamise, finantseerimise ning kulude ja rahavoogude haldamise ning koostamise filmiprodutsentide jaoks lihtsamaks ja efektiivsemaks.

Igal aastal antakse välja kümneid tuhandeid filme. Montaaži ja heliefektide loomiseks on välja töötatud ja nüüdseks rakendust leidnud mitmed innovaatilised lahendused. Tulles aga filmiproduktsiooni, eelarvete koostamise ja rahastuse käsitlemise juurde, on produtsentidel võimalusi vähe ning töötatakse tööristadega, mis on aeganõudvad ja ebatäpsed. Seda probleemi märkas ka pikajaaline filmiprodutsent ning KOSMA asutaja Valentin Greutert. Koos kaasasutajaga Saksamaalt jõuti innovaatilise lahenduseni, mida kasutavad ja hindavad kõrgelt praeguseks mitmed rahvusvahelised produtsendid.

“Filmiprodutsendina tegelen suure hulga numbritega ning ühel hetkel avastasin, et siiani pole keegi veel välja tulnud uuendusega, mis muudaks nubmbritega töötamise efektiivseks ja struktuurseks,” ütles Valentin Greutert.

KOSMA võimaldab produtsentidel luua filmi eelarveid, kasutades tarkvaras olevaid malle või vabalt valitud struktuuri. Samuti on võimalik kaasprodutsentidel töötada paralleelselt sama eelarve kallal, arvestada tehinguid erinevates valuutades ning töötada tarkvaraga nii interneti ühendusega kui ka ühenduseta.

Oktoobri alguses astus KOSMA tiim Storyteki ärikiirendisse. “Jõudsin KOSMA kasutamiseni mõned aastad tagasi, olles tootmas Laose-Prantsuse-Eesti mängufilmi “Kallis õeke” (2016), mille puhul pidime haldama ühekorraga kolmele erinevale riiklikule rahastajale esitatavat eelarvet, ühtlustama erinevates valuutades ja rahastamisallikatest saabuva tulu ning esitama raporteid ja aruandeid erinevatele rahvusvahelistele partneritele. KOSMA lahendas kõik need ülesanded suurepäraselt,” kommenteeris Storyteki tegevjuht ja asutaja Sten Saluveer.

Järgmiste sammudena valmistub KOSMA välisturgudele sisenemiseks ning üleüldiseks ettevõtte arenduseks ja kasvuks. KOSMA tiim külastab ka novembri lõpus toimuvat Pimedate Ööde filmifestivali ning filmitööstusele suunatud platvormi Industry@Tallinn.