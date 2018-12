Šveitsi keskpank alandas inflatsiooniootust

Seega jätkab Šveitsi keskpank neljandat aastat ülilõdva rahapoliitikaga.

Keskpank jättis intressieesmärgi, milleks on kolme kuu frangi libor -1,25 ja -0,25 protsendi vahel. See kattus Reutersi poolt küsitletud 32 ökonomisti ootusega.

Keskpank jättis samaks ka intressitaseme, millega kommertspangad saavad raha keskpangas hoiustada. Tasemeks on -0,75 protsenti.

Šveitsi keskpank ei pea inflatsiooniga võitlemiseks intressi tõstma, kuna inflatsioon peaks jääma alla kahe protsendi nii 2018., 2019. kui ka 2020. aastal.

“Paistab, et Šveitsi keskpank valib Jaapani tee. Neil läheb kaua esimese intressitõstmiseni,” ütles ING ökonomist Charlotte de Montpellier Reutersile. “Me ei oota intressitõusu enne 2020. aasta märtsi, kuid ka seda võidakse siis edasi lükata.”

Keskpank prognoosis, et tänavuseks prognoositud 2,5 protsendiselt majanduskasvult aeglustub kasv tuleval aastal 1,5 protsendini.

Šveitsi keskpank ootab tänavu 0,9 protsendist inflatsiooni. Tuleval aastal peaks inflatsioon alanema 0,5 protsendini võrreldes septembrikuise 0,8 protsendise vaatega ja 2020. aastal 1,2 protsendilt ühe protsendini.

Investorite seas on levinud vaade, et Šveitsi keskpank ei tee midagi enne kui Euroopa Keskpank hakkab hoiuseintressi tõstma. Praegu on Euroopa Keskpanga hoiuseintress -0,4 protsenti.